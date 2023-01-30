В этот раз телеведущая Маричка Падалко рассказала в Инстаграм о том, что завод, где производят беспилотники в иранском городе Исфахан, подвергся мощной атаке (фото 1). По военному предприятию, вероятно, ударили израильские беспилотники, пишет Associated Press.

Силы обороны Украины отражают попытки россиян штурмовать Бахмут (видео 3). Враг утверждает, что оккупировал село Благодатное рядом. В сети есть видео у дорожного знака.

В результате массированного обстрела Херсона в воскресенье погибли 3 человека, 6 получили ранения (фото 4)

Ночью украинская артиллерия нанесла удар по вокзалу в оккупированном Иловайске, когда российские террористы разгружали там свою технику, а в Запорожье ВСУ начинает создавать для оккупантов такие же логистические проблемы, как когда-то в Херсоне (видео 5)

Украинские военные прибыли в Великобританию на обучение управлению танками Challenger 2 (фото 6)

Также сообщается, что абитуриенты с оккупированных территорий в этом году смогут поступить в ВУЗы без прохождения ВНО (НМТ) – сообщили в министерстве образования. В этой новости действительно мало «нового». Без ВНО абитуриенты из Крыма и Донбасса поступают давно и заполняют определенную квоту. Позже министерство обещало определиться по квотированию на этот год.

Украинцы продолжают выражать свое мнение по поводу ситуации в стране и мире: «Страна выстоит, потому что мы объединены! Хотя бы в Иране действительно пострадал завод тех проклятых мопедов;

И будет Украина и погибнет супостат; Видео 7😢 мы все сейчас иначе переживаем прошлое своего государства😢; Пусть Бог дает нам сил, добро победит».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.