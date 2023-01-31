Впервые за долгое время известный хоргеограф и танцор, звезда «Танцев со звездами» и экс-муж певицы Ирины Былик вышел на связь.

Опубликовав селфи на своей странице в Инстаграме, Дмитрий Дикусар также заверил, что с ним все хорошо, пишет Politeka.net.

Фото звезды танцпола, любимца телезрителей в военной форме ошеломило как обычных украинцев, так и его звездных коллег и друзей.

Некоторые фолловеры даже провели параллель между Дикусаром, который после полномасштабного вторжения ушел в ВСУ, и Владом Ямой, который вместе с семьей уехал из Украины:

«Не Яма… Ты самый лучший! Пусть, сохранит тебя Боже!», «Каждый раз думала, почему Яма в жюри "Танцев со звездами"? Теперь тем более. Всегда Вам было там место! Берегите себя!», «Яма звезда погоревшего театра, всегда завидовал Дмитрию, когда Чапкис говорил, что он лучший хореограф Украины».

Также украинцы желают Дмитрию как можно быстрее вернуться на паркет и благодарят за то, что он защищает Украину.

«Спасибо и гордимся Вами! Пусть берегут Вас все светлые силы», «Спасибо! С Богом к победе!», «И мы вас обняли! Спасибо искренне».

Напомним, 28 ноября 2021 года состоялся финал "Танцев со звездами". Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар заняли второе место.

Также напомним, что в августе Дикусар сообщил о гибели друга.

Экс-супруга Дикусара певица Ирина Билык, в свою очередь, рассказывала, почему он не может часто разговаривать.