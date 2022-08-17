Танцюрист Дмитро Дікусар, який вирушив захищати Україну, розповів про трагедію, поділившись з українцями.

Як пише Politeka.net , Дмитро Дікусар – відомий український танцюрист, який пішов захищати Україну після 24 лютого. На жаль, без втрат на війні не обходиться, і Дмитро розповів про втрату.

"Під час виконання бойового завдання загинув мій друг і побратим, Юрій Мар'ян Іванович. Світла та справжня людина. Воїн, на початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України, залишив роботу за кордоном і повернувся захищати свою країну та її людей.

Вшануємо пам'ять нашого героя молитвою!

Царство небесне тобі, друже! Ми ніколи не здамося!

Вічна пам'ять усім нашим воїнам!!

Слава Україні!!!!", - написав Дмитро.

"Світла пам'ять. Дімка тримайся, бережи себе", - написала Ілона Гвоздєва.

Катя Осадча теж приєдналася до співчуття: "Світла пам'ять".

Оля Цибульська також не змогла пройти повз: "Герою спасибі. Дмитре, бережи себе".

"Світла пам'ять герою", - додав Юрій Горбунов.

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