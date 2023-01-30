Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо делится с поклонниками публикациями о жизни на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила видео, которое было снято из-за кулис на сцене театра, а в подписи к нему обратилась к поклонникам.

Как видно, в ролике актеры уже закончили играть спектакль и вышли к зрителям на поклон. Они взялись за руки и начали кланяться перед залом, пока люди громко аплодируют. А затем тяжелые шторы кулис закрываются, и актеры начинают неспешно расходится.

В подписи к публикации Ребрик рассказала о своих следующих спектаклях в разных городах и обратилась к зрителям с благодарностью: "Спасибо вам, что в такое трудное время находите силы, желание и возможность ходить в театр. Вы не представляете, как это важно! Как это трогательно, когда полный зал. Аплодисменты. Улыбки. Цветы. И все это сейчас! Во время войны. Вы невероятны. Люблю безгранично! Счастлива заниматься любимым делом. Спасибо каждой клетке нашим защитникам ВСУ за такую возможность. До встречи".

Напомним, "Они не знают, кто мы": Христина Соловий рассказала, почему украинцев невозможно победить.

Как сообщала Politeka, "Ножки немного удивились": жена Бабкина показала, как впервые поставила на коньки маленького сына.

Также Politeka писала, что "Начинаем готовиться": Лобода в желтой панамке показала закулисье свое жизни, фото.