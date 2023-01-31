Популярная украинская спортсменка, серебренная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая в сезоне 2019 года принимала участие в шоу "Танців з зірками", чатсо делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в профиле свое фото с медалью и поделилась мнением касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024.

По словам Анны, украинский спортивный фронт громко говорит о преступлениях россии в Украине, о том, как много спортсменов погибли из-за российской агрессии и сколько спортивной инфраструктуры было уничтожено. Однако, президент международного олимпийского комитета Томас Бах хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из россии и беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.

"Я приведу пример на международных соревнованиях по художественной гимнастке, который проходил на днях. Это были действительно отличные соревнования, и мы благодарим организаторов. Мы каждый раз тщательно проверяем список участников, даже отказались от двух соревнований, именно из-за участия гимнасток из стран агрессора, для меня это принципиальная позиция! Но невозможно все предвидеть. И оказалось, что там выступали и россиянки, за другую страну, под другим флагом. То есть все чисто на первый взгляд, но "русский мир" сам себя выдает! На трибунах, когда выступали гимнастки из Украины, российские болельщики абсурдно высказывались о наших детях: "уберите этот ужас с ковра", "мы не можем на это смотреть". И это просто международный турнир. Вы представляете, что будет происходить на Олимпиаде в случае допуска России?! Так вы видите Олимпиаду 2024?", - поделилась мнением Ризатдинова.

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