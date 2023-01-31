В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар поделился рецептом хрустящей фасоли.

"Фасоль - это как-то очень по-украински, но мы ее используем достаточно однобоко. А хочется так, чтобы это был продукт легкой одержимости и большого тренда. Поэтому я сделал хрустящую фасоль. Это как чипсы или попкорн, но круче. Оно такое, что должно быть в кафе, бистро, ресторанах, магазинах, барах, среди любимых снеков, дома к украинскому вину или любимому фильму и на вечеринках у хипстеров. Ну, одним словом, модный продукт широкого спектра применения", — советует Евгений Клопотенко.

Отварите 200г фасоли почти до готовности (типа аль денте). Слейте воду и дайте полностью обсохнуть. 2 ст.л. кукурузного крахмала смешайте с розмарином, молотым чесноком, сушеным луком и щепоткой соли. Обваляйте в этом фасоль и пеките 15 минут при температуре 200 градусов.

"Чтобы было вообще вау – сделайте соус тартар. Два яйца вбейте в чашу блендера, добавьте 1-2 ч.л. сладкой горчицы, 1 ст.л. винного уксуса или лимонного сока и начните взбивать, добавляя тоненькой струйкой растительное масло (120-150 мл), пока соус не станет густым. Затем добавить к соусу мелко нарезанный соленый огурец, перемешать и поперчить по вкусу. А теперь представьте: берете вы хрустящую фасоль, обмакиваете в нежный соус, чувствуете весь тот объем вкусов и структур, которые должны почувствовать по моему плану и любите эту жизнь еще сильнее", — добавил победитель "Мастер Шеф".

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