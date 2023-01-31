В этот раз на своей странице в Instagram артистка сделала подборку самых эмоциональных комментариев под ее клипом на песню "вотсап", который вышел на прошлой неделе.

"Обычно я публикую какие-то смешные комментарии, но прочитав все ваши слова под видео - защемило сердце. Эта песня тем, кто ждет.. Эта песня тем, кто ужасно скучает. А теперь листайте карусель, потому что там… 💔", — признается Надя Дорофеева.

Действительно, поклонников певицы очень зацепила ее новая работа:

"Очень страшно не услышать родного человека, пока звонишь и от гудков сердце колотится! Да хранит Бог наших защитников!";

"Тот год был для нас очень сложным, сколько боли и страха мы пережили, и переживаем сейчас, наши ребята держат оборону над нашими родными городками, каждый день каждый украинец молится о нашей победе. Девушки, женщины ждут своих ребят с войны, дети - ждут своих родителей, сильное видео";



"До слез. Боль каждой женщины, которая ждет... которая не останавливается в своей вере услышать или увидеть. Весь клип слезы в глазах. сильная песня";





"Зацепило, искренне…слезы на глазах и комок в горле... Рада, что нет вылизанных картинок и идеальных макияжей, как в некоторых клипах о войне. Дай Бог, чтобы быстрее была победа и все вернулись живыми к своим родным!", — написали под клипом Нади Дорофеевой.

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