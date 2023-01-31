В этот раз на своей странице в Instagram ведущий показал жуткое фото из своего родного Мариуполя, на котором виден разрушенный дом, от которого остался только "обелиск" - узкая высокая часть одного из подъездов. Андрей Бедняков обратился к россиянам с предложением сделать из этих развалин памятник.
"Россияне, вы же любите всевозможные памятники. Предложение: не стоит до конца рушить этот дом. Оставьте его таким. Огородите его. Сделайте большую табличку и напишите на табличке «русский мир». Нагоните десятки автобусов из Ростова с флагами (как в Донецк в 2014). Сделайте торжественное открытие. И, вместо ленточки, перережьте единственную извилину кучеры. Позовите лепса. Он споет. Все равно издалека подумает, что это бутылка. И пусть каждый, кто хочет и ждёт этот «мир» у себя в городе - видит и вспомниает этот памятник", - обратился ведущий к представителям страны-оккупанта.
"Всегда знал, что Мариуполь - это сильный город. И этот город еще даст вам п##ды ✊🏼💙💛", - добавил Андрей Бедняков.
Украинцы в комментариях поддержали ведущего:
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"Как же мы ждем освобождения Мариуполя… больше всего в жизни";
"Мариуполь навсегда украинский! 🙏 Как бы ни оккупировали, захватывали, уничтожали... Душу города и сердца людей не изменить!".
Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.