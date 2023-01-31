Дэвид Аксельрод (имя при рождении Владимир Ткаченко) женился на продюсере и экс-жене певца Александра Пономарева Елене Мозговой, когда она уже была беременной. В этот раз на своей странице в Instagram артист трогательно рассказал, как проходила их свадьба.

"8 лет назад мы сказали – Да! Было снежно и прохладно, Она держала простой букет белых тюльпанов, а я держал ее, было очень скользко 😂. В животике Соля била ножками и будто говорила – Эй, я здесь! Я с вами! Скоро встретимся 😉! Мы попросили без Мендельсона и торжественных речей, но от традиционного поцелуя после подписей не отказались", - пишет Дэвид Аксельрод.

Отец Елены, легендарный украинский композитор Николай Мозговой, в свое время не хотел принимать Дэвида Аксельрода как зятя.

"Да, нам было непросто. Я не хочу углубляться в подробности, потому что не считаю это нужным. Я уважаю память Николая Петровича и чувства своей любимой. Семья для меня – самая большая движущая сила, ради которой я способен перевернуть окружающий мир. Я не размышляю о каждом своем поступке с точки зрения, гордился ли бы мной Николай Петрович. Я делаю все для того, чтобы мои самые дорогие девушки были счастливыми и улыбающимися. Думаю, в этом наши с ним ценности совпали бы", – признавался ранее певец.

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