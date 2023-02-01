Хореограф Влад Яма сразу после полномасштабного вторжения уехал из Украины и остается в США.

Яма покинул Украину вместе с женой и сыном, пишет Politeka.net.

"Я уехал сразу, очень быстро", - говорил Яма о том, как ему удалось пересечь границу.

В Америке Влад Яма занимается проведением благотворительных мастер-классов. Иногда хореограф делится своими фотографиями и событиями из жизни в Инстаграм.

Так, на днях на благотворительном аукционе Влад Яма помог собрать немалую сумму на нужды украинских защитников.

«Украинский Winter Festival. Ярко, масштабно и полезно! $9400 с аукциона на авто для 46 отдельной аэромобильной десантно-штурмовой бригады, 1 батальон 1 рота 2 взвод. Бахмут и Соледар…», - писал Яма на своей странице в Инстаграм.

Ранее Яма сообщил о продуктивных волонтерских выходных.

«26 паллет с помощью перебрано, расфасовано, взвешено, подписано и готово к отправке. В том числе и недавний донат медицинских товаров на сумму $200 000», – рассказывал Яма.

Также хореограф сообщал о результатах благотворительного ужина в Чикаго – более $30k для защитников юга Украины.

«Благодарю организаторов за приглашение и каждого, кто был с нами в тот вечер - за помощь. Вы невероятны! Дальше – больше. Героям Слава!», – делился Влад Яма.

Тем временем родители Ямы остаются в Украине.

"Сейчас они в Запорожье, к сожалению. Но они жили в горах, в Прикарпатье, 2,5 месяца. Я их вывез где-то на 5 или 6 день. У нас был с ними короткий, но тяжелый разговор. Это были те дни, когда русские войска подходили к Запорожью, они уже были в Запорожской области... Я так в жизни никогда с родителями не разговаривал, и я надеюсь, что никогда не буду... Я просто кричал на них, кое-где с матами, потому что они не хотели ехать ", – рассказывал хореограф в июле.

Напомним, что также известный украинский хореограф и звезда шоу «Танцы со звездами» Дмитрий Дикусар после полномасштабного вторжения ушел в ВСУ.

На днях он вышел на связь с фронта, сообщив, что с ним все в порядке.

В комментариях к сообщению поклонники, друзья и коллеги Дикусара призвали его беречь себя, как можно быстрее вернуться на паркет и сравнили с быстро уехавшим Владом Ямой.

Ранее подруга Влада Ямы рассказала, что ему очень нелегко.