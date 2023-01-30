Український танцюрист та хореограф, зірка шоу «Танці з зірками» Дмитро Дікусар вперше за довгий час вийшов на зв’язок.

На коротке звернення Дікусара з фронту відреагували як звичайні українці, так і зіркові колеги.

«Тільки хотів сповістити вас, що зі мною все добре! І нагадати, що люблю вас безмежно!!! Тримаймось і віримо в ЗСУ!!! Обійняв!!», - написав Дікусар на своїй сторінці в Instagram, з’явившись на фото у військовій формі, бронежилеті, шоломі.

Ілона Гвоздьова зізналася, що пишається ним і побажала берегти себе.

«Любимо тебе!», - відреагувала на допис Дікусара зірка «Дізель шоу» Вікторя Булітко.

Леся Нікітюк надіслала танцюристу і вже бійцю ЗСУ Дікусару емодзі у вигляді сердця.

«Бережи себе, друже! Дякую тобі за все, що ти робиш», - звернувся до Дікусара Максим Чмерковський.

Також українці просять Бога і янголів-охоронців берегти життя Дмитрія Дикусара і його побратимів, і зізнаються, що чекають його повернення на паркет:

«Не Яма... Ти найкращий! Хай збереже тебе боже!», «З нетерпінням чекаємо на твоє повернення на паркет», «Кожен раз думала,чому Яма в журі " Танців з зірками"? Тепер тим паче? Завжди Вам було там місце! Бережіть себе!».

Нагадаємо, Влад Яма виїхав з України, але, як запевняє його подруга, йому дуже нелегко.

Також повідомлялось, що рішення відомого ведучого всиновити дитину сколихнуло українців.

Крым того, Politeka.net писала, що відомий радіоведучий жостко поставив Потапа на місце.