В этот раз на своей странице в Instagram артистка сообщила, что теперь будет активно помогать «Службе розыска детей».

"Глаза... Смотрите внимательно! Я не прошу вас донатить или перейти на мой клип, я просто прошу вас быть внимательными – здесь и сейчас! От этого может зависеть чья-то судьба. Именно ваши внимательные взгляды на фото пропавших детей могут помочь «Службе розыска детей» и родителям найти потерянных детей. Я помню Магнолию еще с детства – и даже не могу осознать, сколько добрых дел они сделали за 20 лет и продолжают делать во время войны", — пишет Надя Дорофеева.

Певица также рассказала, в чем будет состоять ее помощь, и обратилась к украинцам за поддержкой.

"Очень уважаю "Службу розыска детей" и буду помогать всем, чем только смогу - и конечно, вместе с вами. Поэтому с сегодняшнего дня моя инстаграм-страница станет платформой для помощи в поиске потерянных детей. Прошу вас поддерживать и...смотреть внимательно!", - подчеркнула Дорофеева.

Поклонники в комментариях поддержали инициативу Нади:

"Это очень важный и нужный пост! 🙌❤️";

"как же мы тобой гордимся! 💔";

"Полезный пост, к сожалению.. спасибо тебе!♡".

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