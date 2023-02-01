На своей странице в Instagram артистка сообщила, что по приглашению Госдепа США присоединилась к обсуждению роли женщин в борьбе за победу.

"Я начала с того, что в очередной раз подчеркнула, что происходящее в Украине касается не только Украины и украинцев. Это касается всей Европы и всего мира: если Европа и мир хочет иметь завтра, то они должны к победе стоять бок о бок с украинцами. Мы должны вместе сделать все возможное, чтобы остановить этот кровавый террор. Я призвала всех женщин мира – своих коллег артистов, а также к общественным и политическим деятелям, быть активными каждая в своей сфере", — пишет Руслана Лыжичко.

Сейчас певица, как и большинство украинцев, – волонтер. Она превратила привычный для себя микрофон в «оружие», которое использует, чтобы просить оружие, которое нужно на фронте, ведь каждый день погибают украинцы. Руслана добавила, что весь цивилизованный мир должен объединиться и официально признать простые истины: путин не лидер, а террорист, россия – не государство, а террористическое образование.

"Кроме того, что я волонтер, даже в это тяжелое время я остаюсь артисткой и художником. Как артистка я стараюсь поддерживать дух и внушать веру, дарить вдохновение. Я делаю все, чтобы быть со своими согражданами. Как артист вопреки разрушению войны я продолжаю творить. Творить, чтобы подарить миру настоящие вибрации свободного украинского сердца. Только свобода делает нас людьми!", - подчеркнула Лыжичко.

Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.