На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейшую пасту Болоньезе.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г фарша (говяжьего или телячьего)

2 зубчика чеснока

1 луковица

1 морковка

200 г томатного пюре (без добавок)

150 мл красного сухого вина

20 мл подсолнечного масла

20 г сливочного масла

соль и черный перец (по вкусу)

Сначала, как пишет звезда "Мастер Шеф", мелко нашинкуйте чеснок и лук, а морковь натрите на большой терке. Обжарьте чеснок на смеси сливочного и растительного масла до появления легкого чесночного аромата. Добавьте в сковороду к чесноку лук и морковь, обжарьте так, чтобы лук стал прозрачным.

После этого добавьте фарш и разомните его лопаткой. Фарш станет серого цвета. Периодически помешивайте. Посолите и поперчите. Залейте вино. Томите соус на средней температуре в течение 15 минут. Добавьте томатное пюре и перемешайте.

"Отварите спагетти в кипящей воде. Добавьте один половник воды, в которой варятся спагетти, к соусу и томите на среднем огне еще несколько минут. Доведите соус по вкусу и добавьте спагетти к нему, перемешайте. Подавайте горячим", - пояснила Елизавета Глинская.

Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, какую вкуснятину можно приготовить из гречки.

Также Politeka писала, что Лиза Глинская дала рецепт простого и вкусного блюда для всей семьи.