На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как просто приготовить голубцы.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 капуста (3-3,5 кг)

500 г говяжьего фарша

150 г риса (6 ст. л. с горкой)

350 мл воды (1+3/4 стакана)

4 луковицы (средние)

соль и перец (по вкусу)

масло



Для заливки:

300 г томатов (в собственном соку) (1,5 стакана)

2 морковки (средние)

2 луковицы (средние)

соль (по вкусу)

вода

сахар

Рис в сотейнике заливаем водой, солим и варим 15 минут под крышкой. Затем снимаем с огня и оставляем до полного остывания. Очистите, нарежьте и обжарьте на растительном масле лук.

"Возьмите капусту, в центре сделайте надрезы по кругу, наколите вилкой кочан. Налейте в кастрюлю воду, вскипятите и погрузите в нее капусту. Через 2 минуты крайние листья капусты станут мягкими. Разберите капусту. Отправьте по 5-6 шт в эту воду на 1-2 мин для того, чтобы они были мягкими", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.

Разрежьте капустный лист вдоль и уберите твердую серединку. Положите фарш на край листа, заверните в конус, заправьте внутрь. Выстелите капустные обрезки на дно кастрюли и положите на них голубцы по кругу в несколько рядов.

"Для заливки нарежьте морковь соломкой и лук мелким кубиком.

Обжарьте их на масле, посолите и перемешайте. Добавьте помидоры в собственном соку и перемешайте. Вылейте заправку на голубцы. Залейте голубцы кипятком, чтобы вода полностью их покрыла. Если помидоры кислые, добавьте в воду немного сахара. Чтобы голубцы не поднимались, накройте их тарелкой и прижмите. Готовьте голубцы 40-50 минут на средней температуре", - добавила Елизавета Глинская.

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