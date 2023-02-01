Для семьи Светланы Тарабаровой это был особенный момент, ведь ранее на УЗИ доктор намекнул на то, что у нее возможно будет двойня.

Украинская певица Светлана Тарабарова ждет третьего ребенка. Долгое время она не сообщала пол ребенка, и только сейчас решилась поделиться с поклонниками радостной новостью. Милое видео со своей семьей она опубликовала на своей странице в Instagram.

Семья певицы решила устроить маленький гендер-пати. Они заказали коробку-секрет, наполненную воздушными шариками. На видео артистка вместе с детьми открыла ее, оттуда вылетели шарики розового цвета. Это означает, что Светлана Тарабарова ждет девочку.

Для семьи артистки это был особенный момент, ведь ранее на УЗИ доктор намекнул на то, что у нее возможно будет двойня.

"Ждем девочку. Кто угадал?" – спросила у поклонников певица Светлана Тарабарова.

В комментариях под видео певицу уже успели поздравить ее коллеги по сцене, друзья и фанаты. В частности, MamaRika, Снежана Бабкина, Тоня Матвиенко и Анатолий Анатолич оставили теплые поздравления и радостные смайлики.

"Пусть дети и родители будут здоровы"; "Желаю вам легких родов и здоровья всей вашей семье"; "Это великое счастье"; "По животику сразу было видно, что дочь"; "Девочки рождаются к миру", - писали в комментариях.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.