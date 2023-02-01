Победительница и судья нескольких сезонов шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская поделилась рецептом питательного и вкусного блюда из фарша.

На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить нежные тефтели в томатном соусе.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г говяжьего фарша

150 г риса (6 ст. л. с горкой) + 350 мл воды (1+3/4 стакана)

3 луковицы (средние)

соль и перец черный (по вкусу)

масло

50 г манной крупы (2,5 ст.л.)



Для заливки:

300 г томатов в собственном соку (1,5 стакана)

2 морковки (средние)

2 луковицы (средние)

соль (по вкусу)

вода

сахар

Отправьте рис в сотейник, залейте водой, посолите и варите 15 минут с закрытой крышкой. Выключите плиту, оставьте рис под крышкой до остывания. Очистите и нарежьте кубиком лук, обжарьте его на масле, чтобы он слегка подрумянился. Соедините фарш, рис и лук. Посолите, поперчите и перемешайте. Сформируйте тефтели, обваляйте в манной крупе и обжарьте на растительном масле по несколько минут с каждой стороны до корочки.

Чтобы приготовить заливку для тефтелей, нарежьте морковь и лук, обжарьте их на масле, посолите и перемешайте. Добавьте помидоры в собственном соку и перемешайте.

"Вылейте половину заливки на дно кастрюли и равномерно распределите ее. Поверх выложите обжаренные тефтели. Выложите на оставшиеся тефтели заливку и залейте 50 мл воды. Накройте крышкой кастрюлю и готовьте тефтели 15-20 минут", — пояснила звезда "Мастер Шеф".

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