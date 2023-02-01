На своей странице в Instagram Мария Ефросинина показала, как по-разному они с Олей Поляковой реагируют на обиды и наглость в свою сторону. В видео ведущая рассказала, что иногда просто впадает в ступор.
"Есть вид обид - у меня просто дергается глаз и я в параличе", - признается Маша.
Тем временем у Поляковой все просто – она сразу шлет обидчика вслед за российским военным кораблем. "Иди на...", - кричит певица в кадре.
В комментариях со смехом на видео отреагировали Полякова, Дмитрий Монатик, а также жена "Холостяка" Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая именно в интервью Марии впервые сделала признание о проблемах в семье, а затем объявила, что они с мужем разошлись.
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Также Ефросинина поинтересовалась у своих зрительниц, какие у них реакции на обиды. Украинки в комментариях поделились своими мыслями:
"хочется реагировать как Оля, а выходит как у Маши 🙂";
"реакция Оли мне очень нравится 😂 но чаще я впадаю в ступор от наглости людей";
"Оля права. Она снимает напряжение и паралич будет у обидчика";
"На наглость я лично не отвечаю никак, поскольку ее проявляют люди с низким уровнем интеллекта☝️ Я к их уровню не отношусь, а соответственно меня это вообще не интересует)".
Напомним, Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.