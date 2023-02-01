Победительница первого сезона «Холостяк» с Максимом Чмерковским Александра Шульгина похвасталась своей новой стройной фигурой, пишет Politeka.net.

На своей странице в Инстаграмме Шульгина рассказала, что потеряла 20 килограммов. Напомним, в июне 2022 года Шульгина в США родила дочь.

«Я любила себя в +20 кг. Но –20 кг я люблю себя больше! Как минимум я легче чувствую себя. 8 месяцев после беременности и… это только начало моего преображения!», - рассказала Шульгина, позируя на новом видео в маленьком купальнике.

По словам победительницы шоу «Холостяк», этими кадрами она хочет показать, что женское тело уникально.

«Неважно сколько тебе лет, беременность, лишние кг, – при правильном отношении к нему ты стройнее без диет и стресса. Мне 35 лет. Я ем абсолютно все. Я позволяю телу наслаждаться едой и не упрекаю себя за это. Я занимаюсь спортом, мало пью воды (не люблю), ем сладкое, но и не ем по утрам. Я слышу свое тело и себя. Вот и результат», – заверила Александра.

Также девушка рассказала, что когда она не любила свое тело и истощала его неправильным питанием, оно заболело.

«С тех пор прошло много лет. Я знаю о питании все (у меня диплом диетолога), но я знаю, что важнее, что у тебя в голове! Какие убеждения о теле и еде, какие мысли когда ты ешь тортик в 12 ночи. Это важно», – объяснила Шульгина.

Напомним, украинцы обратились к финалистке "Холостяка" Мудрой, переживая за Топольского.

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