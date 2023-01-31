Як пише Politeka.net, Олександра Мудра - відома українська блогерка, яка взяла участь у проекті "Холостяк" із Алексом Топольським. Дівчині вдалося дійти до фіналу, але перемогла на проекті модель Катя Лозовицька, з якою головний герой не зміг розбудувати стосунки після проекту. А Мудра стала досить успішною блогеркою, за якою стежать десятки тисяч українців. А цього разу Олександра показала у своєму Інстаграмі, яку пропозицію отримала від фанатів.

"Саша, там Алекс збожеволіє. Розблокуйте і врятуйте, бо враження, що потрапить у дурдом. Алекс у дієвій ямі. Це просто жах. Ото вліз, що став на себе не схожий", - написав фанат під сторіс блогерки.

"Добрий вечір", у відповідь написала Мудра.

"Ви такі веселі, дякую за купу повідомлень. Але рятувати нікого не буду, то не моя відповідальність", - продовжила Олександра на другому сторісі.

"Це точно Алекс з лівого акка написав. Мабуть, боїться конкуренції в бізнесі з марафонів і ретритів", - припустила ще одна фанатка на наступний сторіс.

А раніше Катя поділилася фотографією, де відпочивала в Мексиці. Зірка зізналася, що політ туди був із проблемами.

"Сталася така історія, що коли ми вилітали з Канкуна до Мюнхена, він почав знижувати швидкість, а в салоні був сильний запах гару. Було дуже страшно, люди починали панікувати, а стюардеси ввічливо намагалися всіх заспокоїти. Якесь дивне почуття було, ніби щось може статися, але ти впевнений, що все буде гаразд. Це відчуття, це надія, яка завжди з'являється, щоб підбадьорити", - поділилася Олександра.

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