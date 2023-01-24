Як пише Politeka.net, Олександра Мудра - відома українська блогерка, яка стала учасницею шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Дівчина дійшла до фіналу, але головний герой обрав модель Катю Лозовицьку. Але пара одразу ж після проекту вирішила розійтися. А тепер Мудра поділилася фотографією з Майамі, заінтригувавши українців.

"Мені з тобою всі хвороби не страшні,

Окрім тієї, що ліворуч у грудях", - написала Олександра.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як мало в наш час залишилося таких гарних дівчат, натуральні риси обличчя, для мене найкрасивіше обличчя проекту)";

"Шикарний макіяж та зачіска, стилістам холостяка є чому повчитися";

"Чекаємо на спільне фото";

"Ти мало того що Гарна, в тобі все гармонійно... І розум і почуття і світосприйняття. На проекті ти мені не подобалася, тому що я тебе не зовсім розуміла. Ми дуже схожі на характер і цілеспрямованість, я теж знайшла себе в журналістиці і теж була засмучена своєю безпорадністю в цьому світі, так хотілося розповісти Правду, а правда нікому не потрібна. Більшість живуть ілюзією... дякую за Правду. Щастя тобі...".

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