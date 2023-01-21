Як пише Politeka.net, Олександра Мудра - відома українська блогерка, яка дійшла до фіналу "Холостяка" з Алексом Топольським. Не забуває Мудра і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Олександра показала незвичайний образ у прозорому вбранні, поділившись фото у своєму блозі.

"Крім того, ваша неприємна, демонічна сторона може бути частиною тієї іскри, яка робить вас творчим, веселим і енергійним. Хоча цей бік може бути нелегко контролювати або з нею жити, ви можете спробувати використати цю негативну енергію в добрих цілях. Стати більш позитивним. - Не означає стати мило ангельським, а, швидше, пристойно демонічним", - написала зірка у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Самовпевність? Ну ок";

"Схожа тут на Сару Коннор із термінатора, але в тобі ще сексуальність";

"Я така рада, що не Мудра виграла. Такої злісної, хитрої та безпардонної дівчини ще треба пошукати. Вона бреше і цим знизиться. Вона робить людям боляче і хвалиться. фуу. Той, хто стоїть слухає Алекса у фіналі і просто чекає кільця... такий вираз особи".

Нагадаємо, Мудрая, яка програла на "Холостяку", впевнено порівняла себе з ведучим Решетником.

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