Известная блогерша Даша Квиткова продолжает говорить о том, как она похудела и получила желаемую форму.

Украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" жила вместе с Никитой Добрыниным, вышла за него замуж и родила ребенка. Недавно же пара заявила о возможном разводе, причем Квиткова поспешила дать интервью и заговорила обо всем первой.

«Очень часто в директе вижу сообщения, относящиеся к моим тренировкам, а конкретно: откуда у меня есть вдохновение идти в зал. Мой ответ всегда один и тот же – мотивация и желание.

Я нашла свой «рецепт» и именно поэтому хожу в зал с удовольствием. Найдите свою мотивацию, в чем-то или в ком-то, и вы даже не поймете, откуда будут браться силы, чтобы вставать с постели и идти заниматься 🫶» - заявила Квиткова.

В сети принялись обсуждать внешний вид девушки:

«Вы классные, но сейчас во время войны вы показываете, что у вас все хорошо; Даша, мне кажется, сейчас фигура круче даже, чем до беременности?😍

Это депрессия, сто процентов! Здоровье потом не вернуть к сожалению; Перестаньте так худеть... вам так не подходит, одни кости; Почему вы в зимних штанах на Мальдивах».

Ранее на своей странице Даша, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, опубликовала необычное видео, в котором как бы напевает и переводит песню The Script – Hall of Fame.

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