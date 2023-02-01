Знаменитая актриса Ольга Сумская часто получает в сети комплименты от поклонников, ведь умеет подчеркнуть свои элегантные образы. В этот раз 56-летняя знаменитость поделилась чувственным кадром в Инстаграм.
Артистка выбрала минимум макияжа и сделала акцент именно на выражении лица, желая передать эмоции, которые тревожат ее в последнее время.
Отметим, Ольга продолжает выступать в театре с коллегами, занимается воолнтерством и помогает ВСУ.
«Состояние души…» - пишет Сумская под кадром.
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В сети отреагировали на обращение Ольги:
«Глубина чувствуется в этом фото ❤️; Ой, а у меня состояние души... Мрак...; Вы такая здесь загадочная; Только через глаза можно заглянуть в душу!;
Черные брови, карие глаза! Клааасс!!; Увлекаюсь❤; Невероятная! ❤️; У каждого сознательного украинца; Какая красивая…; Какой взгляд 😍 невероятная...; Космическая✨; Какая вы красивая🔥😍Взгляд🔥».
Ранее артистка смогла сразить элегантным образом в брючном костюме малинового оттенка.
Аккуратная укладка, привычный легкий макияж с акцентом на глаза и украшения гармонично составили аккуратный образ 56-летней актрисы.
Напомним, звезда "Квартал 95" на фоне скандала обратился к украинцам.
Также сообщалось, что Сумская в спортивном костюме покорила молодой внешностью рядом с Борисюком.
Кроме того, Politeka.net писала, что Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в России и молчит о происходящем.