На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как просто приготовить хрустящие чебуреки с сочной начинкой.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г муки (3 стакана)

10 г соли (1 ч.л. без горки)

250 мл кипятка (1 стакан)

50 мл подсолнечного масла (4 ст. л)

Для начинки:

300 г фарша (говядина или свинина)

300 г лука (2-3 шт)

соль

80 мл холодной воды (5 ст. л)

Дополнительно: масло для жарки

Смешиваем соль с кипятком, добавляем этот раствор в муку, добавляем подсолнечное масло. Перемешиваем вилкой, затем разминаем руками, но недолго. Накрываем тесто и оставляем его на час.

Затем вынимаем тесто, перемешиваем его без добавления муки, отправляем в пакет и кладем в холодильник на 2-3 часа.

Чтобы приготовить начинку для чебуреков, звезда "Мастер Шеф" натирает лук на терке или перекручивает его вместе с фаршем. Затем смешиваем фарш с луком, добавляем соль и прохладную воду, перемешиваем.

"Отрезаем небольшие кусочки от теста, примерно 60-70 г на один чебурек. Посыпаем стол и тесто мукой. Раскатываем кусочки теста в виде круга, d 16 см. Делаем заготовки и подпиливаем между собой мукой. Получаем 15-16 шт. Добавляем начинку и склеиваем, закрепляем с помощью вилки. Разогреваем масло на сковороде. Жарим чебуреки", - пояснила Елизавета Глинская.

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