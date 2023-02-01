В этот раз на своей странице в Instagram артистка, настоящее имя которой Елена Савраненко, показала редкие кадры из своей юности и как она из обычной провинциальной девушки превратилась в знаменитость, которая ездит со своими концертами по всему миру.

"Не сдавайтесь. Все в ваших руках ❤️", - написала Alyona Alyona под видео.

Поклонники в комментариях поддержали Алену, хотя некоторые шутят, что это могло быть видео о похудении:

"Я думал, будет мотивационное видео о похудении 🤣";

"Знай наших 🔥очень много труда и веры в свое дело🤞";

"Спасибо за популяризацию украинского языка и за крутые треки! Редко такое бывает, что мне нравятся все треки артиста";

"Только вперед и никогда назад 🦾🚀".

Ранее Алена Алена рассказывала, как продвигается ее похудение. Исполнительница потеряла 10 килограммов еще до полномасштабного вторжения рф, а затем к концу лета похудела еще на 10 кг. Похудение для певицы проходит легко, ведь она не ставит конкретные цели, а лишь изменила некоторые пищевые привычки. А поклонники всегда поддерживают певицу и подчеркивают, что любят ее в любом весе.

Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.

Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.

Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.