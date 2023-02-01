В этот раз на своей странице в Instagram артистка, настоящее имя которой Елена Савраненко, показала редкие кадры из своей юности и как она из обычной провинциальной девушки превратилась в знаменитость, которая ездит со своими концертами по всему миру.
"Не сдавайтесь. Все в ваших руках ❤️", - написала Alyona Alyona под видео.
Поклонники в комментариях поддержали Алену, хотя некоторые шутят, что это могло быть видео о похудении:
"Я думал, будет мотивационное видео о похудении 🤣";
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Проводят обыск": появились эксклюзивные фото изнутри Коломойского дома
Трагедия в Киеве: полицейские докопались до правды, которую скрывал один из братьев
"Еще жить и жить": украинцы оплакивают 24-летнего Даниила, пожертвовавшего собой ради других
Спасала других детей, пока ее сын был под завалами: история семьи из Днепра, потерявшей дом
"Знай наших 🔥очень много труда и веры в свое дело🤞";
"Спасибо за популяризацию украинского языка и за крутые треки! Редко такое бывает, что мне нравятся все треки артиста";
"Только вперед и никогда назад 🦾🚀".
Ранее Алена Алена рассказывала, как продвигается ее похудение. Исполнительница потеряла 10 килограммов еще до полномасштабного вторжения рф, а затем к концу лета похудела еще на 10 кг. Похудение для певицы проходит легко, ведь она не ставит конкретные цели, а лишь изменила некоторые пищевые привычки. А поклонники всегда поддерживают певицу и подчеркивают, что любят ее в любом весе.
Напомним, что Jerry Heil встретилась с Alyona Alyona и KOLA, артистки вместе спели.
Как сообщала Politeka, Alyona Alyona честно призналась, от чего она страдает.
Также Politeka писала, что Alyona Alyona переписала свой хит после обстрела, призвав выкинуть россию из жизни.