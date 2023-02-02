Единственная дочь Кузьмы Скрябина Барбара живет в Киеве вместе с мужем и, конечно, очень скучает по папе. В своем интервью "Говорит Суханов" Барбара призналась, что сейчас ее очень согревают воспоминания об их путешествиях.

«Мы очень много путешествовали. Я маленькая с родителями почти весь мир объездила. Каждый раз я понимала, что это время отец будет проводить со мной. Поэтому я очень ждала этих путешествий, было неважно куда – главное, что ехала с папой и мамой. В путешествиях гораздо меньше людей будут подходить к папе. То есть, гораздо больше времени будем вместе», – рассказала Барбара.

Когда у Кузьмы было свободное время в Киеве, они с дочерью гуляли по Воздвиженке. Но это было не так часто.

«Раз в несколько месяцев, не часто. Я скучала, не хватало времени быть вместе», - рассказала девушка.

Также Барбара показала кафе, где они бывали с папой.

В свою очередь жена Кузьмы Скрябина Светлана рассказала, что всегда восхищалась тем, насколько Андрей любил жизнь.

«Главное для него было получить эмоцию. Где бы мы ни были, это было самое лучшее и он находил в обычном что-то необычное. Я всегда этому удивлялась», – рассказала Светлана.

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