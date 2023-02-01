Переможниця першого сезону «Холостяк» з Максимом Чмерковським Олександра Шульгіна похизувалася своєю новою стрункою фігурою, пише Politeka.net.
На своїй сторінці в Інстаграм Шульгіна розповіла, що втратила 20 кілограмів. Нагадаємо, у червні 2022-го року Шульгіна в США народила доньку.
«Я любила себе у +20 кг. Але -20 кг я люблю себе більше! Як мінімум я легше почуваюся. 8 місяців після вагітності і ... це тільки початок мого перетворення!», - розповіла Шульгіна, позуючи на новому відео у маленькому купальнику.
За словами переможниці шоу «Холостяк», цими кадрами вона хоче показати, що жіноче тіло унікальне.
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«Неважливо скільки тобі років, вагітність, зайві кг, - при правильному ставленні до нього ти стрункіш без дієт і стресу. Мені 35 років. Я їм абсолютно все. Я дозволяю тілу насолоджуватися їжею і не докоряю себе за це. Я займаюся спортом, мало п'ю води (не люблю), їм солодке, але й не їм вранці. Я чую своє тіло та себе. Ось результат», - запевнила Олександра.
Також дівчина розповіла, що коли вона не любила своє тіло і виснажувала його неправильним харчуванням, воно захворіло.
«З того часу минуло багато років. Я знаю про харчування все (у мене диплом дієтолога), але я знаю, що важливіше, що в тебе в голові! Які переконання про тіло та їжу, які думки коли ти їси тортик о 12 ночі. Це важливо», - пояснила Шульгіна.
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