Популярная украинская певица Злата Огневич решила рассказать в сети, как прошел месяц со дня ракетного обстрела Протасового Яра. Артистка рассказала, как пришла первая партия помощи, которую они все вместе собирали с неравнодушными.

Это техника, строительные материалы, посуда и прочее. Я увидела ракетные обломки, которые жильцы домов до сих пор находят в своей мебели и стенах. 😔Улыбка мальчика Никиты, которой точно увидит этот пост ценнее всего.

Я пишу это сообщение и плачу от того, что эти люди не заслуживают этого. Они люди светлая и добрая! У нас еще много работы впереди, у нас остался бюджет на заборы, мебель и строительные материалы. Мы сделаем все, чтобы вернуть людей в нормальную жизнь» - поделилась Огневич.

В сети также выразили свое мнение:

«Наша Украиночка с большим сердцем!; Молодцы! Большое сердце❤; Это до слез, Злата с большим сердцем🙏🫶; Я знаю это прекрасные ощущения, когда ты помогаешь людям;

Спасибо за Вашу помощь! Вы – невероятная!; Ты очень мала крутая ❤️Какой Вы прекрасный Человек! ❤».

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