Популярная украинская актриса Ксения Мишина каждый день показывает, как она занимается спортом. С тех пор, как артистка увлеклась идеей изменить свою жизнь, она начала часто показывать в Инстаграм, что происходит в ее жизни.

Не так давно Мишина призналась, что из-за частых занятий даже сменила стиль и ее сыну понравились такие перемены.

Сейчас же звезда показала, как проходят ее тренировки и какие упражнения она предпочитает делать ради стройной фигуры.

«Daily routine🍑» - пишет Мишина.

В сети выразили свое мнение:

«Где взять эту силу воли и не пропускать тренировки?; Ксюша, вы красавица, но эту красоту, вашу фигуру вы создали сами; Из-за таких в залах невозможно заниматься; Молодец 👏

Это же моя тренировочка все мои движения); Посмотрел и настроение поднялось; Чтоб иметь безупречную фигуру ,как у Вас , Ксюша, Вам приходится изрядно над этим потрудиться».

«Кстати, мой шопинг сменил направление. Теперь спортивный магазин и кайф от каждых спортивных вещей. И сыну теперь тоже со мной нравится. Общие вкусы!

Кстати, у него уже сформировался свой вкус! Откуда – не знаю, но он всегда мне советует лучшие вещи, и самое интересное – видит и понимает» - поделилась Ксения.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.