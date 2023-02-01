Эктор не так давно рассказал, что из-за неправильного питания, лени и нежелания меняться он сильно запустил себя и свое тело. Пять лет назад он потрудился сменить образ жизни и с тех пор продолжает активно тренироваться.

В этот раз Эктор Хименес-Браво похвалился отличной формой, в которой себя держит в последнее время. Шеф-повар добился этого не сразу, но ему есть с чем сравнить.

«Деньги на каски для парней уже собрали, теперь можно и потренироваться. 120 кг, ноги горят, энергии через край!» - поделился Эктор.

Отметим, ранее он также рассказал, что до тренировок у него было серьезное ожирение и даже внутренние органы страдали от неправильного образа жизни.

Эктор показал, как выглядел 5 лет назад, поделившись новым сторис в своем блоге. А после этого показал, как выглядит теперь, хвастаясь фигурой.

"В спорт я пошел, ибо у меня был лишний вес. Это не только плохо выглядело, но еще очень плохо вредило моему здоровью. Сейчас я в спорте более 5 лет. Мое самочувствие намного лучше, тело здоровое, ум свежий, энергии через край", - написал Эктор.

Напомним, на «МастерШеф. Профессионалы» также пришел повар, который готовит сыры вкуснее, чем в Италии.

Также сообщалось, что на шоу пришла участница, которую именно Эктор вдохновил на изучение испанского языка.

Кроме того, сообщалось, что судья Мастер Шеф Владимир Ярославский удивил изменениям во внешности в новом сезоне.