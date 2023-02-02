Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк" и строила отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель выложила в сторис кадры, на которых показала, как готовилась к съемке и продемонстрировала идеальный макияж.

Так, на одной из фотографий Анна запечатлена кресле у зеркала, где над ней копошатся мастера – визажист и парикмахер, создавая яркий образ. Как оказалось, девушку готовили к съемке.

Судя по следующим кадрам, макияж у Ани получился очень красивым и очень ей понравился. Она демонстрировала на камеру свое лицо с идеальным мейком и укладкой.

Еще одну сторис Богдан сделала уже после съемки и написала: "Когда нравится макияж, не хочется его смывать".

Отметим, ранее Анна опубликовала несколько кадров из ресторана, куда пришла в элегантном образе. Перед камерой она позировала в коротком черном платье интересного фасона, которое подчеркнуло длинные стройные ноги и тонкую талию. При этом не все поклонники оценили этот образ блогерши, некоторым она показалась сильно исхудавшей и даже постаревшей, о чем пользователи написали в комментариях к фото.

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