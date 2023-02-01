Презентован основной трейлер полнометражного анимационного фильма «Мавка. Лесная песня», пишет Politeka.net.

Премьера мультфильма в украинских кинотеатрах состоится уже 2 марта 2023 года. По сравнению с первым тизером в 2017-м внешность Мавки изменилась, и в Сети это заметили. Так, ее личико стало более худенькими, а волосы короче и другого цвета.

Напомним, Мавка говорит голосом актрисы и звезды «Крепостной» Наталки Денисенко, а поет голосом Кристины Соловий.

Движения и пластику девушке подарила Екатерина Кухар.

Также в создании «Мавка. Лесная песня» приняли участие Елена Кравец, Нина Матвиенко, Олег Скрипка, Михаил Хома и другие украинские звезды.

Украинский ЗD-мультфильм по мотивам драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песня» и образов народной мифологии частично финансируется Государственным агентством Украины по кино.

Работа над ним ведется уже больше 5 лет, а премьеру постоянно переносили.

«Надеюсь, что мультфильм соберет кассу и сюжет будет великолепен»,

«Очень жаль, что персонажей редизайнули, но все равно хорошо. Надеюсь, что на этот раз таки получится»,

«Это просто прекрасно, сюжет цепляет, графика прекрасна, похожа на диснеевскую. Хочется поскорее глянуть, обязательно пойду на премьеру»,

«Прекрасно, но надеюсь, что звук будет лучше, чем в трейлере», «Очень ждем уже много лет»,

«Крутой трейлер. Графику "вылизали" до блеска»,

«Очень долго ждали и наконец-то дождались, выглядит красиво, надеюсь не разочарует, не хотелось бы видеть слизанную копию Диснея», - обсуждают украинцы новый трейлер «Мавка. Лесная песня».

Напомним, победительница первого Холостяка похудела на 20 кг.

Также сообщалось, как выглядит и чем занимается выехавший из Украины Влад Яма.

Напомним, что также известный украинский хореограф и звезда шоу «Танцы со звездами» Дмитрий Дикусар после полномасштабного вторжения ушел в ВСУ.

На днях он вышел на связь с фронта, сообщив, что с ним все в порядке.