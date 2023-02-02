Анимационный мультфильм «Мавка. Лесная песня», работа над которым велась много лет, наконец-то выходит на экраны, пишет Politeka.net.

Премьера запланирована на 2 марта 2023 года.

В Сети появился основной трейлер мультфильма, в котором впервые представлен саундтрек "Язык Ветра" в исполнении Кристины Соловий, исполнительницы "Мавчиных песен" и певца Артема Пивоварова, подарившего свой голос Лукашу.

Премьера композиции и клипа к ней состоится 14 февраля.

ЗD-мультфильм "Мавка. Лесная песня" снят по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" и образов народной мифологии. Его разработка началась еще в 2015 году, а смета достигла почти 200 миллионов гривен.

К созданию мультфильма привлечены многие украинские звезды. Например, над персонажем Мавки работали сразу три артиста - актриса Наталка Денисенко озвучила главную героиню, певица Кристина Соловий спела в двух официальных саундтреках фильма, а прима-балерина Екатерина Кухарь наделила ее движениями и пластикой.

Голос Лукаша – это Артем Пивоваров, Килина – Елена Кравец, Леший – Назар Заднепровский.

Кроме того, Тот, что в Скале Сидит — Олег Скрипка, Русалка Водяница — Юлия Санина из The Hardkiss, Шумник Гук — Михаил Хома; Голос украинских женщин - Екатерина Осадчая; Фрол – Сергей Притула, Дядя Лев – Олег Фагот Михайлюта; Знахарка - Наталья Сумская; Рассказчица предыстории мультфильма – Нина Матвиенко, Эрик и Дерик – Андрей Мостренко.

А в сельских музыкантах можно будет узнать голоса участников этногруппы «ДахаБраха».

«Люди, вы это видели? Наконец-то! Это только трейлер, но графика и саунд очаровывает. Я так понимаю, что этот мультфильм это адаптация под современность, а не все изложение драмы-феерии "Лесной песни". Ну что ж, ждем мультфильма», «Прекрасный трейлер, но звук очень пережат, надеюсь к премьере это исправят», «Аватар – укр мульт версия? », – комментируют зрители основной трейлер «Мавка. Лесная песня».

Также напомним, что раньше Мавка выглядела иначе.

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