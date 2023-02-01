Презентовано основний трейлер повнометражного анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня», пише Politeka.net.

Прем’єра мультфільму в українських кінотеатрах відбудеться вже 2 березня 2023. Порівняно з першим тизером у 2017-му, зовнішність Мавки змінилася, і в Мережі це помітили. Так, її личко стало більш худеньким, а волоссі коротшим і іншого кольору.

Нагадаємо, Мавка говорить голосом акторки і зірки «Кріпосної» Наталки Денисенко, а співає голосом Христини Соловій.

Рухи і пластику дівчині подарувала Катерина Кухар.

Також у створенні «Мавка. Лісова пісня» прийняли участь Олена Кравець, Ніна Матвієнко, Олег Скрипка, Михайло Хома й інші українські зірки.

Український ЗD-мультфільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та образів народної міфології частково фінансується Державним агентством України з питань кіно.

Робота над ним ведеться вже понад 5 років, а прем’єру постійно переносили.

«Сподіваюся, що мультфільм збере касу і сюжет буде чудовий», «дуже шкода, що персонажів редизайнули, але все одно файно. сподіваюся, що цього разу таки вийде», «Це просто прекрасно, сюжет чіпляє, графіка прекрасна, схожа на діснеївську. Хочеться скоріше гланути, обов'язково піду на прем'єру», «Чудово, але сподіваюсь, що звук буде кращий, за той, що в трейлері», «Дуже чекаємо вже багато років», «Крутий трейлер. Графіку "вилизали" до блиску», «дуже довго чекали і нарешті дочекалися, виглядає гарно, сподіваюсь не розчарує, не хотілося би бачити злизану копію Діснея», - обговорюють українці новий трейлер «Мавка. Лісова пісня».

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