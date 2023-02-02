Популярная украинская телеведущая и основательница благотворительного фонда Маша Ефросинина, которая с начала войны вывезла детей в Польшу и теперь живет на две страны, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась кадрами из поезда и рассказала, как теперь выглядит ее реальная жизнь.

Так, на новых видео в сторис Маша появилась в поезде, она снимает себя в зеркало купе и рассказывает, что теперь ее жизнь часто проходит в поездах. Как оказалось, телеведущая часто мотается из Киева в Варшаву, где живут ее дети.

"Не прошло и недели, как я исполняю ваше пожелание показывать больше реальной жизни. Она у меня оказывается такая реальная, что некогда стримить. Я или постоянно в поездах Киев-Варшава-Киев, или разгребаю кучу дел в каждой из этих локаций. Сегодня я, например, не смогла вспомнить утром, где я. И от опять поезд в Киев. Но в хорошей же компании", - рассказала Ефросинина в сторис.

На еще одной сторис Маша держит в руках легендарный стакан Укрзализныци и чокается чаем со своими соседями по купе и мило улыбается. "Ну эти бокалы – это же любовь", - подписала сторис Ефросинина.

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