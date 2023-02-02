Популярная украинская певица Злата Огневич решила ответить на комментарий очередного хейтера после того, как показала в сети результаты финансовой помощи для пострадавших из-за обстрела оккупантов. В Киеве артистка не только вместе со всеми разбирала завалы, но и собрала крупную сумму.

«Пиар – это супер» - написала очередная хейтерша артистки.

Злата решила ответить:

«Моя любимая рубрика про комментаторов. Эти времена научили меня главному – хочешь помочь – кричи! Ибо, сохраняя полную тишину – невозможно собрать на дроны, машины, помощь людям.

Я знаю только один способ: идти и стучать в разные двери. Призывать, мотивировать и тем самым поддерживать других. И я продолжу это делать, кто бы там не говорил/писал обо мне!» - написала Злата в ответ на очередную критику.

Также артистка рассказала, как пришла первая партия помощи, которую они все вместе собирали с неравнодушными.

«Это техника, строительные материалы, посуда и прочее. Я увидела ракетные обломки, которые жильцы домов до сих пор находят в своей мебели и стенах. Улыбка мальчика Никиты, которой точно увидит этот пост ценнее всего» - поделилась Огневич.

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