На своей странице в Instagram артист признался, что хотя и знает, что надо быть со всеми честным, часто обманывает других людей и сам себя. Владимир Дантес разобрал топ-3 самых популярных "мошенничеств".

"1. "У меня все нормально/ок". Мне никогда не "ок" и не "нормально". В 70% я элементарно не знаю как я, к тому же это такой поверхностный вопрос! Всем обычно пофиг, как я на самом деле. А чем чаще отвечаю на автомате, тем реже сам спрашиваю себя «а реально, как я?». И частенько боюсь признаться себе, что не ок", — написал певец под милой фотографией, на которой он держит маленького сына своей новой избранницы Даши Кацуриной.

Второй популярный обман – «Ой, да мне вообще не интересно, что там у них происходит».

"Пффф. Это лукавость на 100%. Открываем любую соцсеть и там ВСЕЕЕЕМ «НАСРАТЬ» на интервью ру блогера, развод какой-то пары из разряда «не знаю этого человека и что он сделал, но осуждаю». И самый важный в этом момент - написать комментарий КАК ИМЕННО ТЕБЕ ПОФИГ (мое любимое, когда человек не знает кто это, но подписан 💁🏼‍♂️🤣🤦🏻‍♂️)", - добавил Владимир Дантес.

И закрывает тройку главных лукавств, по словам исполнителя, фраза «Спасибо за совет».

"Здесь все просто. Если кто-то дает мне совет, который я не просил, и в ответ слышит «спасибо за совет» - 99,9% вероятность, что я ложил на эту мысль, какой бы правильной она ни была. Потому что я человек вежливый, но с простыми человеческими эмоциями, и слушать непрошенные советы ни сил, ни желания не имею", — подчеркнул артист.

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.

Также Politeka писала, что Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.