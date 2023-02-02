Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новое видео в необычном образе и заинтриговала поклонников хитом на украинском языке.

Как оказалось, Светлана готовит премьеру украиноязычной песни, в которой, судя по анонсу, затронула даже тему нападения россии. В коротком ролике звезда появилась в необычном образе, а за ее спиной видно абстрактную анимацию. Перед камерой она пояивлась в светлой блузе и яркой зеленой шубе, ее волосы зачесаны назад, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Лобода написала строчку из новой песни: "І що ви казали про декілька днів? Наш дух ніби гори, під саме небо, на всі простори". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Чувствую, что песню будет бомба".

"Светлана, вы крутая, я вас обожаю".

"Муравьи по коже".

"Какая вы красивая и как вам идет вышиванка".

"Этот кусочек уже слушаю раз 50, хит".

"Украинка, которая не подвела".

"Смело и правдиво".

"Очень крут должен быть трек. Ждем".

"Такого еще не было. Я прям что-то такое сильное от вас и ждала".

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