Популярная украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила подборку фотографий в зимнем образе, а в подписи к ним поделилась своими переживаниями и чувствами в начале февраля.

Как видно, на новых фотографиях Наталка запечатлена среди льда и снегов. Перед камерой она появилась в нескольких зимних образах – все белоснежное, как и пейзаж вокруг нее.

По словам актрисы, февраль стал особенным месяцем для всех украинцев, так как именно в феврале началась полномасштабная война, которую развязала россия в Украине. И этот период стал особенным для всех наших людей.

"Сегодня начинается месяц, который длится почти год в наших сердцах, россия напала на Украину именно в этом месяце. Наша жизнь очень изменилась именно в этом месяце. Мы все поняли, что на самом деле важно именно в этом месяце. Февраль, будь нам нежным в этом году. Скоро нас ждет ПОБЕДА. Все будет Украина, это уже ощущается в воздухе! Еще с февраля начинается "космический новый год" (китайцы точно что-то знают!) и энергии будут совсем другие, так что не тратьте время, действуйте, прислушивайтесь к себе и помогайте нашим ребятам ВСУ. Психологи говорят, что сейчас многим людям будет трудно, потому что с начала ужасного полномасштабного вторжения россии – почти год, и даже те, кто держался до последнего, могут впасть в апатию. Не знаю, как вы, но я действительно чувствую, как этот месяц триггерит меня. Призываю вас всех держаться! И работать над своим состоянием! Обнимаю!", - написала Денисенко в своем посте.

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