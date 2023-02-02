В этот раз на своей странице в Instagram спортсменка сообщила о смерти своей бабушки и показала их последнее общее фото.

"Это наше последнее фото с бабушкой. Оно было сделано 2 недели назад, когда я ездила домой. Это утреннее фото, я в своей дурацкой пижаме, бабушка с прической, сделанной мной, и немного улыбки на наших лицах. Но бабушке было очень больно. Сегодня ее не стало. Воспоминания о ней – это невероятная любовь, огромная поддержка, очень веселые истории с моего детства и многое другое, что останется в моей памяти навсегда. Навсегда в наших сердцах…", — написала Ольга Харлан под фотографией.

Украинцы в комментариях поддержали звезду и выражают свои соболезнования:

"Вы очень счастливый человек, что до такого возраста видели, могли обнять свою бабушку... моей не стало, когда мне было 9 лет, и я до сих пор по ней скучаю 😢... царство небесное вашей бабушке 🙏";

"Сочувствую вашей потере. Царство небесное бабушке 😢";

"Бабушка продолжает Вами гордиться!".

"Светлая память 🙏 Бабушки - это такая любовь, которой даже родители не могут дать 🥲 Я уже годами вспоминаю те мгновения, в которых я была с ба❤️и будто больше никого на свете не было …но радуюсь, что она ушла раньше, хоть сердце ее не разрывалось, потому что вторая война на веку это уже какой-то ад".

Напомним, что в семье Ольги Харлан пополнение, фото и имя малыша.

Как сообщала Politeka, Ольга Харлан приняла важное решение о своей карьере.

Также Politeka писала, что Ольга Харлан показала, как преобразилась после салона.