Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала милое фото и обратилась к поклонникам за советом.
Как видно, на новой фотографии Злата запечатлена в интересной локации, она стоит у стены, разрисованной яркими граффити. Перед камерой звезда пояивлась в простой черной футболке с ярким и концептуальным рисунком на груди, она сложила руки в сердечко из ладоней и мило улыбается в объектив.
В подписи к публикации Огневич попросила советов у поклонников: "Как вы, живя в Украине, ищете силы для восстановления ресурса и душевного равновесия? Поделитесь простым, жизненным опытом в комментариях. Всем лав, мои прекрасные Несокрушимые".
Украинцы не прошли мимо и тут же принялись давать советы певице, рассказывая о своем личном опыте:
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"Говорю себе – есть руки, ноги, голова работает не ной! Еще кофе, дети, работа и коты".
"Работа, чтобы быть полезным. Не опускаем руки".
"Мне помогает моя семья, ее поддержка. Также стараюсь помогать, чем могу людям, которые в этом нуждаются".
"Украинская поэзия. Вся. И современная тоже. Музыка. Прогулки на улице и наблюдение за детьми".
"Карпаты мой верный способ".
"Творчество, креатив, подкасты и вера в ВСУ".
"Донаты, сборы средств на ВСУ, спорт, в более теплую погоду – поездки на мотоцикле, хорошая музыка".
"Сон, психотерапия, общение с единомышленниками, любимое дело".
"Злата, ты тоже нас вдохновляешь не опускать руки. Работаем и помогаем ВСУ".
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