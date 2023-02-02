В Сети появились кадры с легендарным Андреем Кузьменко (Кузьмой), которые мало кто видел.

Напомним, 2 февраля исполнилось 8 лет с того страшного дня, когда погиб Кузьма, пишет Politeka.net.

Ранним утром 2 февраля 2015 года он разбился в аварии возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области. Музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге, когда его внедорожник Toyota Sequoia, двигаясь по скользкой от дождя дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся с молоковозом "ГАЗ 53".

46-летний Кузьма погиб на месте от полученных травм. В ДТП также пострадали и были госпитализированы две женщины – пассажирка молоковоза и администратор Скрябина. Разговоры, что автокатастрофа была не случайной идут до сих пор.

В годовщину трагедии в Сети появились кадры с Кузьмой. Их опубликовала Государственная пограничная служба Украины.

«Он знал о «Местах счастливых людей» и поэтому часто наведывался к пограничникам в гости…», - говорится в комментарии к опубликованному видео.

Напомним, что единственная дочь Андрея Кузьменко выросла красавицей с длинными волосами.

По ее словам, ей очень не хватает папы и теперь, после трагедии, ее согревают мысли об их путешествиях и прогулках.

Также сообщалось, какие звезды приняли участие во вторжении «Мавка. Лесная песня».

Кроме того, сообщалось, что известный украинский хореограф и звезда шоу «Танцы со звездами» Дмитрий Дикусар после полномасштабного вторжения ушел в ВСУ.

На днях он вышел на связь с фронта, сообщив, что с ним все хорошо.