Анімаційний мультфільм «Мавка. Лісова пісня», робота над яким велась багато років, нарешті виходить на екрани, пише Politeka.net.
Прем’єра запланована на 2 березня 2023.
В Мережі з’явився основний трейлер мультфільму, в якому вперше представлено саундтрек "Мова Вітру" у виконанні Христини Соловій, виконавиці Мавчиних пісень, та співака Артема Пивоварова, що подарував свій голос Лукашу.
Прем’єра композиції та кліпу до неї відбудеться 14 лютого.
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ЗD-мультфільм "Мавка. Лісова пісня" знятий за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів народної міфології. Його розробка почалася ще у 2015 році, а кошторис сягнув майже 200 мільйонів гривень.
До створення мультфільму залучено багато українських зірок. Наприклад, над персонажем Мавки працювали відразу три артисти - акторка Наталка Денисенко озвучила головну героїню, співачка Христина Соловій заспівала у двох офіційних саундтреках фільму, а прима-балерина Катерина Кухар наділила її рухами та пластикою.
Голос Лукаша – це Артем Пивоваров, Килини – Олена Кравець, Лісовик — Назар Задніпровський.
Крім того, Той, Що у Скелі Сидить — Олег Скрипка, Русалка Водяниця — Юлія Саніна з The Hardkiss, Шумник Гук — Михайло Хома; Голос українських жінок — Катерина Осадча; Фрол — Сергій Притула, Дядько Лев — Олег Фагот Михайлюта; Знахарка — Наталія Сумська; Оповідачка передісторії мультфільму — Ніна Матвієнко, Ерік і Дерік — Андрій Мостренко.
А у сільських музикантах можна буде впізнати голоси учасників етногурту «ДахаБраха».
«Люди, ви це бачили? Нарешті! Це тільки трейлер, але графіка та саунд зачаровує. Я так розумію, що цей мульфільм це адаптація під сучасність, а не весь переказ драми-феєрії "Лісової пісні". Ну що ж, чекаємо на мульфільм», «Прекрасний трейлер, але звук дуже пережатий, сподіваюсь до прем‘єри це виправлять», «Аватар - укр мульт версія?», - коментують глядачі основний трейлер «Мавка. Лісова пісня».
Також нагадаємо, що раніше Мавка виглядала інакше.
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