2 февраля – годовщина гибели лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Прошло уже 8 лет с того страшного дня.
На своей странице в Instagram Руслана Лыжичко почтила память погибшего коллеги по сцене, показав архивные кадры, на которых они вместе с Кузьмой выступали на концерте во время проведения в Украине Евро-2012.
"Родной братик! Как же тебя не хватает... твоего голоса... твоего слова... твоей улыбки... твоего взгляда... 💔 Ты навсегда в моем сердце... ты еще откроешь глаза", - написала артистка под фотографиями.
Украинцы в комментариях также добрым словом вспоминают Кузьму:
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"Всей стране не хватает, вечная память 😢";
"Помним и поем!!!❤️😢".
Ранним утром 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в аварии возле села Лозоватка на Днепропетровщине. Музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге, когда его внедорожник Toyota Sequoia, двигаясь по скользкой от дождя дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся с молоковозом "ГАЗ 53".
46-летний Кузьма погиб на месте от полученных травм. В ДТП также пострадали и были госпитализированы две женщины – пассажирка молоковоза и администратор Скрябина. Разговоры, что автокатастрофа была не случайной, продолжаются до сих пор.
Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.
Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.
Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.