2 февраля – годовщина гибели лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Прошло уже 8 лет с того страшного дня.

На своей странице в Instagram Руслана Лыжичко почтила память погибшего коллеги по сцене, показав архивные кадры, на которых они вместе с Кузьмой выступали на концерте во время проведения в Украине Евро-2012.

"Родной братик! Как же тебя не хватает... твоего голоса... твоего слова... твоей улыбки... твоего взгляда... 💔 Ты навсегда в моем сердце... ты еще откроешь глаза", - написала артистка под фотографиями.

Украинцы в комментариях также добрым словом вспоминают Кузьму:

"Всей стране не хватает, вечная память 😢";

"Помним и поем!!!❤️😢".

Ранним утром 2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в аварии возле села Лозоватка на Днепропетровщине. Музыкант возвращался с концерта в Кривом Роге, когда его внедорожник Toyota Sequoia, двигаясь по скользкой от дождя дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся с молоковозом "ГАЗ 53".

46-летний Кузьма погиб на месте от полученных травм. В ДТП также пострадали и были госпитализированы две женщины – пассажирка молоковоза и администратор Скрябина. Разговоры, что автокатастрофа была не случайной, продолжаются до сих пор.

Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.