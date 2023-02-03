В своем инстаграмме Потап поделился кадрами документального фильма M1 Stories 2.0 о 20-летней работе телеканала М1, пишет Politeka.net.

«Это очень трогательный проект: он вызывает у меня одновременно и улыбку, и слезы. Так совпало, что я ровно 20 лет нахожусь в шоубизе как артист и продюсер», - рассказывал о проекте, который был отснят еще до 24 февраля 2022 года, Потап.

На съемках артист, в частности, упомянул, как работал с Каменскими в утренней программе Guten Morgen на М1. На своей странице в Инстаграмме он также показал архивные кадры с телеведущей Каменским.

Тогда Потап и Настя еще даже не были в романтических отношениях. В одном из своих интервью Потап рассказывал, что они из Каменских сначала вообще часто ссорились.

"Не могу сказать, что она мне понравилась во время знакомства. Потом мы начали записывать песню, стало еще хуже, потому что у Насти очень крепкий характер, она не слушает никого. Она… итальянка такая. И начали ссориться, ссориться, ссориться", - вспоминал певец.

В свою очередь, украинцы, комментируя "M1 Stories 2.0", вспоминают былые времена с ностальгией и просят вернуть в эфир ту или иную программу.

«Ностальгия», «Кузьма. Эх, были времена – это фундамент нашей украинской музыки Вакарчук, Скрипка, Положинский, Друга Ріка, ТнмК это не весь перечень, конечно. Эфиры Guten Morgen. Кузьма чудил тогда. Все молодые и амбициозные, Мирослав Кувалдин, Ашион, Батуи это невероятно…», - комментируют зрители.

Напомним, в сети появились неизвестные кадры с Кузьмой Скрябиным, который погиб 8 лет назад.

Также сообщалось, как сейчас выглядит единственная дочь Кузьмы.

Кроме того, Politeka.net писала об обстоятельствах и подробностях конфликта между Потапом и радиоведущим.