В інтерв'ю Аліні Доротюк Хассан пояснив, що він ненавидить хамство, і люди, які вважають себе зірками, повинні пам’ятати, що вони знаходяться в суспільстві, пише Politeka.net.

«Коли я прийшов на радіо працювати, нам сказали, що ви в себе в студії – це ви в себе вдома… Він дозволив собі в моєму ефірі назвати мого колегу муд*ком, і в нас відбувся діалог поза ефіром», - розповів Хассан.

За словами Хассана, потап образився, адже слів його співрозмовник не стримував.

«Я рідко стримую слова, якщо зачіпають моїх. Коли мені сказали: хіба так можна з гостем? Я сказав, що якщо б до мене додому такий гість прийшов, то там би словами не закінчилось. Тому що ти не маєш права в гостях поводити себе отак . Хто думає, що він зірка, то хай думає – бо зірка, то є скупчення газів. Не забувай, що ти в оточенні людей, і ким би ти не був, нічого тобі не дає права ставитися до людей, як до непотребу», - пояснив Хассан свою позицію.

Також виконавець підкреслив, що якщо Потап не боїться, то чому він повинен боятися.

"Тому що він знімав штани в Москві, а я ні? Які у нього є досягнення, які можуть дозволити йому образити людину?" - сказав ХАС.

Нагадаємо, Потап на тлі чуток про розлучення з Каменських показав, яким він став.

Також повідомлялося, що Потапа їдко підкололи після його заборони в Росії.

Крім того, Politeka.net писала, що Потап показав останнє відео, яке зняв відомий режисер, який загинув під Бахмутом.