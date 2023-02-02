Нагадаємо, 2 лютого минуло 8 років з того страшного дня, коли загинув Кузьма, пише Politeka.net.
Рано-вранці 2 лютого 2015 року він розбився в аварії біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Музикант повертався з концерту в Кривому Розі, коли його позашляховик Toyota Sequoia, рухаючись слизькою від дощу дорогою, вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з молоковозом "ГАЗ 53".
46-річний Кузьма загинув на місці від отриманих травм. В ДТП також постраждали та були госпіталізовані дві жінки – пасажирка молоковозу та адміністраторка Скрябіна. Розмови, що автокатастрофа була не випадковою йдуть і досі.
У річницю трагедії в Мережі з’явилися кадри з Кузьмою. Їх опублікувала Державна прикордонна служба України.
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«Він знав про «Місця щасливих людей» і тому часто навідувався до прикордонників у гості…», - йдеться у коментарі до опублікованого відео.
Нагадаємо, що єдина донька Андрія Кузьменка виросла красунею з довгим волоссям.
За її словами, їй дуже не вистачає тата і тепер, після трагедії, її зігрівають думки про їхні подорожі і прогулянки.
Також повідомлялось, які зірки прийняли участь у свторенні «Мавка. Лісова пісня».
Крім того, повідомлялось, що відомий український хореограф і зірка шоу «Танці з зірками» Дмитро Дікусар після повномасштабного вторгнення пішов у ЗСУ.
Днями він вийшов на зв’язок з фронту, повідомивши, що з ним все гаразд.