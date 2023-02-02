В этот раз на своей странице в Instagram звезда срочно обратилась к украинцам с просьбой.

"Наша память о героях этой страшной войны священна… Ко мне обратились друзья, чтобы мы поддержали эту прекрасную семью… Почтим нашего защитника, который отдал свою жизнь за нас с вами! Николаю было всего 25 лет… Был спортсменом львовского клуба Triumph martial arts Gym, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Чемпион Львовской области, победитель «Кубка Галичины» по кикбоксингу, финалист Чемпионата Украины, работал на должности инженера Львовского стрелкового стенда, окончил Национальный университет «Львовская политехника»", — пишет Ольга Сумская.

Актриса попросила украинцев подписать петицию о присвоении погибшему воину Николаю Забавчуку ордена «За мужество».

"Осталось 8 дней, чтобы успеть подписать! Дальше петиция пойдет выше... Хотя бы на каплю утешим горе мамы Николая, Ларисы Владимировны... Наше уважение и поклон всем погибшим за Украину защитникам!", - подчеркнула Сумская.

Украинцы в комментариях выразили уважение нашим защитникам и поддержали инициативу: "Очень страшно и больно смотреть на фото красивых мужчин, покинувших этот мир, защищая нас. А у них же все еще было впереди, счастливое будущее, семья и дети. Светлая память каждому Герою и низкий поклон 🙏".

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.