Евгений Клопотенко предложил украинцам приготовить голубцы из савойской капусты в томатно-сливочном соусе.

"Голубцы – это такое блюдо, которого никогда не бывает слишком много. Тем более, если вы хотите экспериментировать и готовы тестировать новые вкусы", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Главный секрет этого рецепта – это сама капуста. Ее нежные, сочные и немного гофрированные листики – идеальный выбор для голубцов.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 савойская капуста среднего размера

200 г длиннозернистого риса

300 г фарша из свинины

150 г бекона

200 г томатов в собственном соку

100 мл сливок 20 % жирности

Соль, черный перец, цедра лимона, кориандр - по вкусу

Зеленый чай опционально

Сначала подготовьте листья савойской капусты: отрежьте их у основания кочана, затем разрежьте вдоль и повсюду уберите утолщенные частицы.

Налейте в кастрюлю воду, посолите и доведите до кипения. Опустите туда капустные листы и бланшируйте в течение 2-3 минут. Извлеките мягкие листики из воды и оставьте остывать.

Хорошо вымойте рис и залейте его водой в пропорции 1:2.

"На этом этапе можно добавить в блюдо немного интриги и сварить рис в зеленом чае. Просто заварите 400 г ароматного напитка, дайте настояться и залейте им крупу. Далее – все как всегда. Дайте готовому рису немного остыть, затем смешайте его с 300 г свиного фарша, добавьте тертую цедру четверти лимона, соль, кориандр и перец по вкусу. Хорошо вымешайте", — объясняет Евгений Клопотенко.

Выкладывайте на подготовленные ранее листики капусты порцию начинки и заворачивайте голубцы. На дно формы для запекания положите слайсы бекона, а уже на них – голубцы.

Раздавите томаты и смешайте их со сливками, по желанию подсолите, добавьте специи. Если соус кажется кисловатым, можно добавить сахара. Залейте этой заправкой голубцы. Разогрейте духовку до 200 градусов, поставьте форму с голубцами и выпекайте в течение 40 минут. Подавайте к столу горячими.

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